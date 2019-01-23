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Службы МЧС РФ тушат пожар на горящих в Керченском проливе газовых танкерах Candy (Venice) и Maestro

Тела погибших при пожаре на танкерах в Черном море опознаны

© Фото : МЧС РФ
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Тела погибших при пожаре на танкерах "Канди" и "Маэстро" в Керченском проливе находятся в морге судмедэкспертизы Керчи.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Все десять погибших на горящих танкерах в Черном море опознаны, четверо из них - граждане Турции, шестеро - Индии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

© Foto / Следственный комитет РФ
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Сообщается, что тела погибших находятся в морге судмедэкспертизы Керчи.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт в понедельник 21 января. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник 22 января  доставили в порт Керчи.

Эксперт по торговому судоходству Михаил Войтенко связал пожар на танкерах в Керченском проливе с санкциями США. Риск введения санкций в отношении операторов порта, поставщиков и покупателей перевозимого топлива вынудил судовладельцев проводить "серую" перекачку груза с борта на борт в нейтральных водах. Согласно рекомендациям американского минфина, суда находились в санкционном списке, и операции компаний с ними могли привести к введению в их отношении санкций со стороны США.

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Теги:
пожар, танкеры, Керченский пролив, Черное море


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