"Яндекс" у руля: компания выпустила бортовой компьютер для авто

Устройство за час можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. "Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, сообщает пресс-служба компании.

Продажи стартуют в среду в Нижнем Новгороде, позже можно будет заказать продукт и в других городах.

Стоить устройство будет 29,9 тысячи рублей, в цену входит установка и интернет на полгода вперед.

"По дорогам страны ездит несколько миллионов автомобилей, которые могут быть подключены к интернету с помощью мультимедийных систем. Мы даем их владельцам возможность использовать в пути современные онлайн-сервисы, например строить маршруты, искать парковки и слушать любимую музыку", — говорит Андрей Василевский, директор по развитию бизнеса Яндекс.Авто.

Бортовой компьютер совместим с марками автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi.