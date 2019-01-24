Горящие суда не угрожают судоходству в Керченском проливе, заявили в Росморречфлоте

Терпящие бедствие танкеры в Черном море дрейфом вошли в территориальные воды России, но были остановлены.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Терпящие бедствия в Черном море танкеры не представляют опасности для судоходства в Керченском проливе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

© Фото : МЧС РФ Тела погибших при пожаре на танкерах в Черном море опознаны

Сообщается, что горящие суда дрейфом вошли в территориальные воды России, но были остановлены.

"Точка была стабильна со вчерашнего вечера. Мы завели швартовный конец на "Канди", - сообщили в ведомстве.

По данным агентства, пожар на танкерах утихает, остается небольшое горение. Спасательная операция возобновилась с наступлением утра, по-прежнему без вести пропавшими считаются десять человек. В экстренных службах не исключили, что тела членов экипажа могут находиться на горящих судах.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник 21 января. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести.