Резолюцию по ситуации в Керченском проливе приняли в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, в которой призвала Москву и Киев не обострять конфликт и ставить под угрозу безопасность в Черноморском регионе.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) на заседании в четверг 24 января приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе.

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ПАСЕ порекомендовала России и Украине не усугублять конфликт и ставить под угрозу безопасность во всем регионе. Ассамблея призвала освободить украинских моряков, обвиняемых в нарушении государственной границы России, обеспечить им медицинскую и необходимую юридическую и/или консульскую помощь, в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права, в частности, Женевских конвенций.

За принятие соответствующей резолюции проголосовало 103 из 122 депутатов, трое - против и 16 воздержались. Украинская делегация пыталась внести поправку, согласно которой задержанные моряки считались бы "военнопленными". Однако в итоговую резолюцию это слово не попало.

Российская делегация в работе сессии участия не принимала. Резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

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Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.