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Российских моряков не пустили на Украину из-за посещения Крыма

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Российских моряков, прибывших в порт "Южный" возле Одессы, привлекли к административной ответственности за посещение ими Крыма.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Восьми российским морякам закрыли въезд на Украину сроком на три года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что причиной запрета стало посещение Крыма.

Кроме того, моряков привлекли к административной ответственности за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", они должны будут заплатить штраф в размере порядка 500 долларов.

Как отмечается в сообщении, судно с российскими моряками прибыло в порт "Южный" возле Одессы в среду 23 января.

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Теги:
моряки, Россия, Крым, Украина


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