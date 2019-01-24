Российских моряков не пустили на Украину из-за посещения Крыма

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Восьми российским морякам закрыли въезд на Украину сроком на три года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что причиной запрета стало посещение Крыма.
Кроме того, моряков привлекли к административной ответственности за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", они должны будут заплатить штраф в размере порядка 500 долларов.
Как отмечается в сообщении, судно с российскими моряками прибыло в порт "Южный" возле Одессы в среду 23 января.