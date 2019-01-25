Владельца кафе в Сочи, в котором из-за пожара погибли 11 человек, будут судить

Пожар в частном доме в Адлерском районе Сочи произошел 30 июля. После ЧП было возбуждено уголовное дело.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Владелец, а также арендатор кафе в Сочи, где в прошлом году из-за пожара погибли 11 человек, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК России.

© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Приехали из Армении на отдых и погибли в пожаре: подробности трагедии в Сочи

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего владельца незаконной постройки в Адлерском районе и 52-летнего мужчины, арендовавшего данное строение. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

По информации мэрии Сочи, все погибшие приехали в город на заработки из разных городов России и стран СНГ. В результате пожара в кафе погибло четыре человека, а в соседнем строении — семь человек.

По версии следствия, 34-летний мужчина с 2010 по 2013 годы незаконно построил здание без противопожарной защиты и несанкционированно подключил его к электроснабжению. Зная о том, что строение представляет опасность, его арендовал 52-летний уроженец Армении и незаконно организовал в нем кафе-шашлычную.

Кроме того, продолжается расследование дела в отношении хозяина соседней незаконной постройки, в которой при пожаре погибло семь человек.