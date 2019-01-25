Минобороны России рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. К 75-летию со Дня снятия блокады города Ленинград на сайте Минобороны России заработал специальный мультимедийный проект под названием "Ладожская артерия: превозмогая блокаду".

© РИА Новости . Начало блокады Ленинграда: архивные кадры

Проект рассекретил пакет документов, который рассказывает, чем жила единственная в годы блокады военно-стратегическая магистраль

"28 месяцев жизни в осажденном Ленинграде стали бы невозможными для нескольких миллионов блокадников, если бы не "Дорога жизни" – транспортная артерия, снабжавшая город всем необходимым и служившая путем убежища для всех, кто его искал", - отметили в ведомстве.

Людей, продовольствие и топливо по "Дороге жизни" провозили и по воде, и по льду - зимой, и даже под водой, для этого по дну озера Ладога провели 35-километровый трубопровод.

А акваторию озера с 1943 года патрулировали две подводные лодки, выполняя боевые и разведывательные операции.

"Дорога жизни" – это единственная военная магистраль, носившая стратегический характер, которая проходила через Ладожское озеро. С сентября 1941 года по март 1943 года она связывала блокированный нацистами Ленинград с тыловыми районами страны Советского Союза.