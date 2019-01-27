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США и Канада подняли в воздух самолеты из-за полета российских бомбардировщиков в Арктике

© Sputnik / Алексей Никольский
Новости
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Пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты в воздух в связи с полетом двух российских бомбардировщиков над нейтральными водами Северного Ледовитого океана в субботу 26 января.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Два американских военных истребителя F-22, два истребителя CF-18 Военно-воздушных сил Канады, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS были подняты в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

При этом в сообщении говорится, что российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не входили на суверенную территорию.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана в субботу 26 января. Они провели в небе более 15 часов. Как сообщили в Минобороны России, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Теги:
Арктика, бомбардировщики, Россия, Канада, США


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