США и Канада подняли в воздух самолеты из-за полета российских бомбардировщиков в Арктике

Пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты в воздух в связи с полетом двух российских бомбардировщиков над нейтральными водами Северного Ледовитого океана в субботу 26 января.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Два американских военных истребителя F-22, два истребителя CF-18 Военно-воздушных сил Канады, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS были подняты в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB — NORAD & USNORTHCOM (@Norad_Northcom) 26 января 2019 г.

При этом в сообщении говорится, что российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не входили на суверенную территорию.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана в субботу 26 января. Они провели в небе более 15 часов. Как сообщили в Минобороны России, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.