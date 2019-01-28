План выполнен: в России подвели итоги экспорта оружия в 2018 году

Россия, по итогам минувшего года, полностью выполнила план по поставкам оружия за рубеж, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Россия выполнила план по экспорту оружия в 2018 году, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Окончательные цифры, все выверенные, станут достоянием общественности после того, как мы доложим их президенту России. Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили", - приводит слова Шугаева телеканал НТВ.

Отмечается, что последние три года экспорт оружия в России держится на уровне 15 миллиардов долларов. Портфель экспортных контрактов составляет 55 миллиардов долларов.