Раненные при задержании в Черном море украинские моряки переведены в следственный изолятор

Украинских моряков, которые получили ранения при задержании во время провокации в Керченском проливе, перевели из медчасти в СИЗО "Лефортово".

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Трех украинских моряков, раненных во время провокации в Керченском проливе, выписали из медицинской части и перевели в следственный изолятор "Лефортово", сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Как отметил представитель защиты на своей странице в Facebook, обвиняемых в нарушении госграницы России моряков перевели из медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово" в субботу 26 января.

Отмечается, что следователь пообещал подготовить и передать в "Лефортово" разрешение на вход для адвокатов. Однако Полозов предположил, что встреча может быть затруднена "в связи с имеющимися объективными организационными сложностями для посещения адвокатами заключенных в СИЗО "Лефортово"".

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля Военно-морских сил Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.