Женские манекены помогут в изучении Луны

Манекены торсов женщин, которые отправятся на Луну, получили имена Хельга и Зоар (Helga и Zohar).

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Манекены двух женщин отправят в облет Луны на американском космическом корабле Orion, чтобы с их помощью измерить уровень радиации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Европейского космического агентства.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK Впервые в истории: хлопок пророс на Луне и вскоре погиб

"Эти два женских манекена займут пассажирские места во время первой миссии Oriona вокруг Луны", — говорится в сообщении.

Американский корабль Orion планируется запустить для облета Луны в июне 2020 года.

Используемые в манекенах материалы имитируют разную плотность внутренних органов. Манекены оснащены 5600 датчиками, которые будут измерять уровень радиации — галактических космических лучей (приходящих из-за пределов Солнечной системы высокоэнергетических частиц) и солнечной радиации.

"Мы выбрали женские манекены, потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело обычно более уязвимо для радиации", — приводятся в сообщении слова Томаса Бергера (Thomas Berger), ведущего научного сотрудника Немецкого аэрокосмического центра.

Один из манекенов, Зоар, будет в специально разработанном для полетов к Луне радиационном жилете, другой, Хельга, полетит в незащищенном виде.

В 2004–2011 годах немецкий манекен мужчины с именем Рэндо в рамках совместного с Россией эксперимента "Матрешка-Р" измерял уровень радиации на борту и внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции.