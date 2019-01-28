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"ВКонтакте" добавила новую функцию

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Новая функция введена в рамках работы над сохранением личных данных пользователей "ВКонтакте".

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов рассказал, что в социальной сети появилась новая функция, позволяющая скрывать старые публикации и отправлять их в архив, сообщает РИА Новости.

"Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и открыты только вам", — написал Рогозов во "ВКонтакте".

При желании посты можно будет восстановить.

Нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.

Рогозов призвал пользователей быть внимательными к тому, какую информацию о себе они размещают в интернете.

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Теги:
пользователи, ВКонтакте


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