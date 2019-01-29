Конкурс фотожурналистики имени Стенина объявил жюри 2019 года

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал состав своего интернационального жюри. В него вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, фото- и информационных агентств.

© Sputnik / Виталий Тимкив Расти в профессии: конкурс фоторепортеров имени Стенина открывает прием заявок

В 2019 году оценивать работы будут Джеймс Хилл, британский фотограф "Нью-Йорк Таймс" (The New York Times), второй по тиражу газеты в США; Питер Битцер, глава фотоагентства laif, лидера медиарынка Германии в сфере туристической и пресс-фотографии; Элис Габринер, возглавляющая фотоотдел "Тайм" (Time News Magazine), одного из самых популярных еженедельных журналов США; Чо Бо Хи, заместитель руководителя выпуска агентства "Йонхап" (Yonhap News Agency)- ведущего информационного агентства Южной Кореи; колумбийско-американский фотограф Хуан Аредондо, автор правозащитных фотоисторий из современных Южной и Центральной Америк; российский фотограф Европейского пресс-фотоагентства ЕПА Сергей Ильницкий; Альберто Прина, основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии (Festival della Fotografia Etica) в итальянском Лоди.



Джеймс Хилл, фотограф The New York Times, отметил: "Очень важно помнить тех фотографов, которые погибли во время работы в зонах конфликта. Для меня этот конкурс – достойное свидетельство значимости работы Андрея Стенина".



Питер Битцер, глава фотоагентства laif: "Быть членом жюри конкурса имени Андрея Стенина – невероятная честь и привилегия, поскольку его задача - это всемерная поддержка молодых фотожурналистов в их очень важном труде. Современный мир нуждается в сильных фотожурналистах!"



Элис Габринер, руководитель отдела фотографии TIME: "Мы живем в эпоху, когда миллионы фотографий производятся и распространяются ежедневно. В этих условиях еще важнее распознать, выделить, обратить внимание на самое значимое, что появляется в мире фотографии. Я с нетерпением жду того момента, когда увижу, как рассказывает свои истории средствами фотографии новое поколение".



Альберто Прина, основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии (Festival della Fotografia Etica): "Стать причастным конкурсу имени Андрея Стенина значит сделать свой вклад в поддержку сообщества фотографов. Я счастлив присоединиться к жюри, потрясающей группе профессионалов, и не только потому, что это замечательная возможность научиться у коллег чему-то новому. Это также и прекрасная возможность поделиться своим опытом во время работы жюри".

Чо Бо Хи, заместитель руководителя выпуска агентства "Йонхап" (Yonhap News Agency): "Участие в международных конкурсах фотожурналистики в качестве члена жюри - еще ценный и редкий шанс, поэтому я согласился принять приглашение от "России сегодня". Я верю, что мой опыт и знания пригодятся на конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина. Я убежден, что задача фотожурналиста состоит в том, чтобы рассказывать о событиях с места действия и сохранить эти фотографии для истории. Принимая участие в этом важном конкурсе, молодые журналисты чтят память Андрея Стенина, и его пример может вдохновить их стать еще более смелыми и увлеченными своим делом".



© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Стало известно имя обладателя Гран-при конкурса имени Стенина-2018

Сергей Ильницкий, фотограф Европейского пресс-фотоагентства ЕПА (epa): "Быть приглашенным в состав жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина для меня, несомненно, почетно, но одновременно, согласившись, я взял на себя очень большую ответственность. Ответственность перед памятью Андрея, ответственность перед профессией журналиста. Смелость, профессионализм, такт и чувство долга, понимание для чего, жертвуя всем, "нажимаешь на кнопку" и показываешь людям ту или иную историю, - все это было в Андрее, талант которого, к большому сожалению, не успел раскрыться полностью. Участвуя в жюри конкурса, своей задачей вижу необходимость разглядеть через фотографии конкурсантов таких же романтичных, талантливых, смелых, чутких, небезразличных к чужой беде людей, которым победа в конкурсе поможет, поддержит, вдохновит и выведет на новый уровень профессионального развития. Даст толчок поднять камеру и смело идти по не безопасной дороге профессии, которую они для себя выбрали".



Хуан Арредондо, автор правозащитных фотоисторий из Южной и Центральной Америк: "Как член жюри, я надеюсь привнести свою, отличную от других точку зрения на всемирно известный конкурс, высказать свое мнение как латиноамериканский фотограф. Для меня это возможность познакомиться с работой молодых талантливых мастеров из разных стран и понять, какое влияние оказывает это поколение на развитие репортажной фотографии".

© Фото : Андреа Алаи, Stenincontest Победители конкурса имени Андрея Стенина 7

В 2019 году соискатели будут бороться за призовые места в пяти номинациях. К номинациям прошлого года – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" - добавилась новая, "Вдохновение". Эта номинация включит одиночные фотографии, которые расскажут о том, что дало импульс или стало выражением вдохновения - картины природы, яркие этники или жанровые зарисовк и, портреты детей и взрослых в разных техниках и стилях. В остальных номинация конкурсанты могут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ на конкурс-2019 продлится до 28 февраля на сайте stenincontest.ru.



Призовой фонд конкурса в 2019 году составит 100 000, 75 000 и 50 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 000 рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.



О конкурсе. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.



Информационное агентство и радио Sputnik – международный информационный партнер конкурса.