Минюст России предложил прощать чиновникам "вынужденную" коррупцию

Над поправками в законодательство о противодействии коррупции совместно с Минюстом России работают МВД, Следственный комитет, Генеральная прокуратура и Министерство труда и социальной защиты.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Министерство юстиции России работает над поправками в законодательство о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда нарушения установленных запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы", сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Поправки позволят чиновникам избежать наказания за коррупцию, если правонарушения невозможно было не совершать по объективным причинам.

Газета "Ведомости" пишет, что Минюст приведет примеры таких обстоятельств после общественного обсуждения опубликованного уведомления.

В конце декабря прошлого года СК сообщил, что с 2011 года ущерб от коррупционных преступлений составил 123 миллиарда рублей.