Пользователей iPhone предупредили о новом баге

Представители Apple подтвердили, что проблема существует, и пообещали устранить баг со следующим обновлением iOS.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Пользователи iPhone обнаружили ошибку в программном обеспечении, которая позволяет прослушивать чужие смартфоны, сообщает РИА Новости.

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Когда пользователь смартфона создает групповой звонок FaceTime, он может услышать все, что происходит "на другом конце провода", даже если участники беседы не взяли трубку.

По данным The Verge, если пользователь, которого прослушивают, случайно нажмет на любую кнопку смартфона, появится еще и видео с его фронтальной камеры.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) 28 января 2019 г.

Представители Apple подтвердили, что проблема существует, и пообещали отключить функцию групповых звонков и устранить баг со следующим обновлением iOS.