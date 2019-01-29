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Пользователей iPhone предупредили о новом баге

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Представители Apple подтвердили, что проблема существует, и пообещали устранить баг со следующим обновлением iOS.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Пользователи iPhone обнаружили ошибку в программном обеспечении, которая позволяет прослушивать чужие смартфоны, сообщает РИА Новости.

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Когда пользователь смартфона создает групповой звонок FaceTime, он может услышать все, что происходит "на другом конце провода", даже если участники беседы не взяли трубку.

По данным The Verge, если пользователь, которого прослушивают, случайно нажмет на любую кнопку смартфона, появится еще и видео с его фронтальной камеры.

Представители Apple подтвердили, что проблема существует, и пообещали отключить функцию групповых звонков и устранить баг со следующим обновлением iOS.

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