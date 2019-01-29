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Порошенко будет баллотироваться на второй срок

© Sputnik / Михаил Маркив
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Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. ЦИК страны уже зарегистрировал 13 кандидатов.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй срок, сообщает РИА Новости.

П/к Ю. Тимошенко во Львове
© Sputnik / Стрингер
Попытка номер три: Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз", — заявил Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Украинский лидер заявил, что баллотируется на второй срок ради сохранения курса страны в ЕС и НАТО.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.

Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%. По мнению экспертов, у него еще есть шансы выйти во второй тур.

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