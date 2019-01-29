Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи

Похитителю грозит до 15 лет заключения, если будет установлено, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Таганский суд Москвы заключил под стражу предполагаемого похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщает РИА Новости.

"Избрать в отношении Дениса Чуприкова … меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.

По данным следствия, преступление Чуприков совершил не один, у него были сообщники. Их ищут. Если этот факт подтвердится, то по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, группой лиц по предварительному сговору" ему грозит до 15 лет колонии.

© Sputnik / Максим Блинов МВД России показало видео задержания подозреваемого в краже картины Куинджи

Обвиняемый отказался говорить, признает ли он себя виновным, защита просила для него домашний арест.

Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" молодой человек вынес с выставки, и никто ему не помешал. Страховая стоимость картины — 12 миллионов рублей. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.

Сам задержанный вскоре после задержания заявил, что ничего противозаконного не совершал.

При этом, по данным полиции, мужчина на момент преступления уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков — вскоре после задержания в декабре его отпустили под подписку о невыезде.