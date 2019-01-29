Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Таганский суд Москвы заключил под стражу предполагаемого похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщает РИА Новости.
"Избрать в отношении Дениса Чуприкова … меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.
По данным следствия, преступление Чуприков совершил не один, у него были сообщники. Их ищут. Если этот факт подтвердится, то по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, группой лиц по предварительному сговору" ему грозит до 15 лет колонии.
Обвиняемый отказался говорить, признает ли он себя виновным, защита просила для него домашний арест.
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" молодой человек вынес с выставки, и никто ему не помешал. Страховая стоимость картины — 12 миллионов рублей. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.
Сам задержанный вскоре после задержания заявил, что ничего противозаконного не совершал.
При этом, по данным полиции, мужчина на момент преступления уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков — вскоре после задержания в декабре его отпустили под подписку о невыезде.