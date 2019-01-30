13:15 30 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.10
  • EUR75.57
Поиск
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве.

Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали и вывели из зала заседания Совфеда

© Sputnik / Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
85 0 0

Причиной задержания Рауфа Арашукова могли стать поддельные документы, на основании которых он стал сенатором в Совете Федерации России, сообщает источник РИА Новости.

СУХУМЮ, 30 янв - Sputnik. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду в зале заседаний Совета Федерации России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.

"Арашуков был арестован прямо в зале после начала заседания", — сказал собеседник агентства.

Позже источник добавил, что сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью еще одному человеку.

Задержание произвели экстренно, так как были подозрения, что он может скрыться, пояснил источник.

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании Арашукова.

"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела", — сообщает СК России в WhatsApp, не уточняя детали.

Отмечается, что трансляция из зала заседания для прессы была прервана за пять минут до начала заседания.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кубинский апокалипсис: последствия прохождения торнадо в Гаване
Разрушительное торнадо на Кубе: последствия
Что таят глаза твои
Глаза - уникальный оптический прибор

Соцсети

Sputnikabkhazia