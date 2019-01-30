Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали и вывели из зала заседания Совфеда

Причиной задержания Рауфа Арашукова могли стать поддельные документы, на основании которых он стал сенатором в Совете Федерации России, сообщает источник РИА Новости.

СУХУМЮ, 30 янв - Sputnik. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду в зале заседаний Совета Федерации России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.

"Арашуков был арестован прямо в зале после начала заседания", — сказал собеседник агентства.

Позже источник добавил, что сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью еще одному человеку.

Задержание произвели экстренно, так как были подозрения, что он может скрыться, пояснил источник.

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании Арашукова.

"После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Арашукова следователями СК РФ совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела", — сообщает СК России в WhatsApp, не уточняя детали.

Отмечается, что трансляция из зала заседания для прессы была прервана за пять минут до начала заседания.