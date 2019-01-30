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Сенатора Арашукова задержали по подозрению в причастности к двум убийствам

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Совет Федерации единогласно принял решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Следственный комитет России располагает данными о причастности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова", — сказала Петренко.

В среду 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Задержание произошло без эксцессов.

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