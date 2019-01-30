Самолет США провел разведку у российской базы в Сирии

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ возросла. Их замечали в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости.

По данным ресурса Plane Radar, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около часа курсировал у средиземноморского побережья Сирии, периодически приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ России.

Полет проходил на высоте 4,7 километра.

Всего за прошлый год ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов. Примерно три тысячи из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.