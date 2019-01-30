Самолет США провел разведку у российской базы в Сирии

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости.
11:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 30 января 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 |VP-26| , с бортовым номером 168438, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, производит полёт у Средиземноморского побережья #Сирии🇸🇾.#USNAVY #Poseidon #P8A #Syria pic.twitter.com/ynExJ4GZZO
По данным ресурса Plane Radar, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около часа курсировал у средиземноморского побережья Сирии, периодически приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ России.
Полет проходил на высоте 4,7 километра.
Всего за прошлый год ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов. Примерно три тысячи из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.