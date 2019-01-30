Евросоюз упростит получение шенгенской визы

Шенгенскую визу станет легче получить "добросовестным путешественникам". Туристы "с положительной визовой историей" смогут получать визы на более длительные сроки – вплоть до пяти лет.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Европейский парламент и Совет Евросоюза предварительно согласовали поправки к визовому кодексу, которые упростят процедуры получения шенгенских виз, сообщили в среду в пресс-службе Европарламента.

Поправки в визовый кодекс изменят правила выдачи виз для более чем ста стран.

© Sputnik Леон Гуния С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Заявления на визу можно будет подавать в течение шести месяцев (вместо нынешних трех месяцев) и за 15 дней до предполагаемой поездки. Морякам будет разрешено подавать заявления за девять месяцев.

Одним из главных плюсов для туристов станет внедрение согласованного подхода к выдаче многократных виз постоянным путешественникам "с положительной визовой историей" на постепенно увеличивающийся срок от одного до пяти лет. Это предложение призвано сократить финансовые и временные издержки при оформлении въездных документов.

Решение по заявлению должно приниматься в течение десяти календарных дней с даты подачи или в течение пяти календарных дней для заявителей, данные которых уже зарегистрированы в визовой информационной системе и биометрические данные которых были получены.

Также иные подходы могут ожидать артистов, спортсменов и моряков.

В то же время, если изменения будут окончательно одобрены, визовый сбор увеличится до 80 евро. Поднимут и его размер для несовершеннолетних – до 40 евро. Студентов и ученых, посещающих ЕС в рамках профессиональной деятельности, по-прежнему будут освобождать от его уплаты.

При этом ЕС усовершенствует функционирование базы данных шенгенских виз, установив, в частности, обязанность вносить в систему всю имеющуюся информацию о запрете на въезд в отношении иностранных граждан. Реформа также направлена на обеспечение полной совместимости системы с другими базами ЕС в сфере миграции, управления границами и безопасности.

Для принятия поправок их должен одобрить комитет гражданских свобод, а после за него проголосуют и на пленарном заседании Европарламента. После этого документ утвердит Совет Евросоюза, а в силу изменения вступят через полгода после опубликования.