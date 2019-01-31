Сенатора Арашукова арестовали на два месяца

Защита Арашукова заявила, что он не признает вину по всем пунктам обвинения.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Басманный суд Москвы в среду на два месяца арестовал сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Сенатор Арашуков заявил, что не владеет русским языком и попросил переводчика

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Наталия Дударь.

Следователь, прося заключить Арашукова под стражу до 30 марта, отметил, что сенатор может скрыться за пределами РФ, а в Объединенных Арабских Эмиратах у чиновника есть вид на жительство.

Защита потребовала закрыть процесс, потому что в адрес сенатора поступали угрозы "с требованием признать вину", а в заседании могут быть раскрыты анкетные данные, в том числе родственников сенатора. Суд с этим согласился.

Сам Арашуков выслушал решение не в клетке, как это обычно бывает в подобных случаях, а сидя за столом с двумя адвокатами и без наручников.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступном сообществе, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".