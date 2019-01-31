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Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону "О кредитных историях".

СУХУМ, 31 янв— Sputnik. Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека, сообщает РИА Новости.

Сбербанк Абхазии
© Фото : Администрация г. Сухум
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Согласно закону "О кредитных историях", вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Результат рейтинга будет выдаваться в виде балла: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

"Введение кредитного рейтинга— это положительный, а в то же время спорный шаг. Плюс такого шага в том, что потребитель сможет оценить, насколько его кредитная история лучше или хуже, чем у других, и насколько велика вероятность получения им кредита. Относительным недостатком кредитного рейтинга может являться то, что сам по себе рейтинг не обязывает кредиторов предпринимать те или иные действия: одобрять или отказывать в получении кредита",— сказал гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Более того, теперь россияне смогут получить кредитный отчет два раза на бесплатной основе— по одному разу в бумажной и электронной формах.

Также появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Эксперты отмечают, что даже очень высокий кредитный рейтинг не дает абсолютной гарантии одобрения кредита, поскольку у кредиторов есть дополнительные источники для оценки заемщика, которые не входят в состав кредитной истории— информация о доходе, контактные данные, трудоустройство, история взаимоотношений с конкретной организацией, семейное положение.

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© Sputnik Леон Гуния
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