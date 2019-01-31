Россия и США обсудили поиск решения по ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел переговоры с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном на полях заседания ядерной пятерки в Пекине.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Подвижек по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Выход США из ДРСМД: решение принято, возврата не будет

По словам Рябкова, наступает фаза приостановки США своих обязательств в рамках ДРСМД, и это, видимо, случится в ближайшие выходные.

США в этом вопросе занимают абсолютно "деструктивную, выдержанную в предельно жесткой тональности", и поэтому вся ответственность за происходящее с договором РСМД лежит на Вашингтоне, подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Мы сказали американской стороне, что в режиме шантажа, попыток шантажа России разговор вести невозможно", — завил Рябков по итогам встречи с Томпсон.

Однако, Россия готова продолжить поиски решения этой ситуации.

"Мы работу продолжим, руки не опускаем, мы готовы искать решение, хотя сейчас сделать это будет существенно сложнее", — заключил дипломат.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.