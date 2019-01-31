16:10 31 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.36
  • EUR75.20
Поиск

Европарламент первым из европейских институтов признал Гуаидо главой Венесуэлы

© Sputnik / Лео Альварес
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (39)
7 0 0

"За" выступили 439 депутатов Европарламента, 104 "против" и 88 воздержавшихся.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой признал спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо "легитимным временным президентом" и призвал дипслужбу Евросоюза и страны-участницы принять аналогичное решение, сообщает РИА Новости.

"Резолюция принята. Объявляю, что ЕП признал Гуаидо как легитимного президента Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, сделавшим это", — заявил на заседании спикер ЕП Антонио Таяни.

Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador
Гуаидо заявил о тайных встречах с военными Венесуэлы

Массовые акции начались в Венесуэле 21 января. По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.

На волне протестов спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо при поддержке США объявил себя временным главой государства.
Законный президент Николас Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой Вашингтона". В Москве разделяют его позицию.

Великобритания, Германия, Франция и Испания 26 января заявили, что признают Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Сейчас, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (39)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Победители конкурса Photographer of the year by Panasonic
Огненный кульбит: китайский повар решил переплюнуть файер-шоу барменов
Что таят глаза твои
Глаза - уникальный оптический прибор

Соцсети

Sputnikabkhazia