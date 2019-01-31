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Жалобу Вышинского о незаконности продления ареста не удовлетворили

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (120)
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Ранее городской суд Херсона продлил до 16 февраля срок содержания Вышинского под стражей.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Херсонский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о незаконности продления его ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского.

© Sputnik / Максим Блинов
Москалькова обратилась в ООН, СЕ и ОБСЕ за помощью в освобождении Вышинского

"Отказали. Все как обычно. Ждем завтра", — сообщил Доманский.

В пятницу суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об ограничении срока ознакомления с более чем 30 томами уголовного дела.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (120)

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