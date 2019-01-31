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Путин: Россия готова защищать свободу вероисповедания

© Foto / Михаил Климентьев
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Российский лидер Владимир Путин выступил на торжественном собрании, посвященном 10-летию интронизации патриарха Кирилла, в четверг 31 января.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Президент Владимир Путин заявил, что Россия уважает независимость церковной жизни на Украине, но оставляет за собой право делать все, чтобы отстаивать права и свободы людей, в том числе в области вероисповедания.

Глава государства подчеркнул, что любое вмешательство в церковные дела недопустимо, и Россия никогда не будет в них вмешиваться, в том числе и на Украине.

"Хочу вновь подчеркнуть: государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — приводит слова Путина РИА Новости.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.

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