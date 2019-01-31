Суд арестовал отца сенатора Арашукова

Подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге. Следствие считает его создателем организованной преступной группы и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал отца арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова, советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Песня Сенатора Арашукова арестовали на два месяца

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Как указал на заседании следователь, Рауль Арашуков возглавлял преступное сообщество по хищению газа, а его участники занимались убийствами.

Следователь напомнил, что участники сообщества занимались тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе убийствами, обвинение в совершении которых предъявлено Арашукову-младшему. По его словам, несколько участников находятся в федеральном и международном розыске, других еще предстоит установить.

Сам Арашуков отрицал все обвинения.

"Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск", — заявил Арашуков в суде.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступном сообществе, убийство двух человек и давление на свидетеля.