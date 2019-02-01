Конец торговой войне: Китай и США достигли "важного прогресса"

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Достигнут важный прогресс в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, считает китайская делегация, сообщает РИА Новости.
"В ходе последнего раунда торговых переговоров США и КНР удалось добиться "важного прогресса" для нынешнего этапа, переговорщики с обеих сторон провели честные, предметные и плодотворные обсуждения по ключевым вопросам, включая торговый баланс", — говорится в сообщении министерства коммерции Китая.
В ведомстве отмечают, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество.
"Создание рынка с честной конкуренцией соответствует основному направлению китайской политики реформ и открытости, китайская сторона будет конструктивно реагировать на аспекты, представляющие обеспокоенность для США", — указывается в заявлении по итогам переговоров.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.