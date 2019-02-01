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Флаги США и Китая

Конец торговой войне: Китай и США достигли "важного прогресса"

© AFP 2018 / FRED DUFOUR
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Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил по итогам двухдневных торговых переговоров в Вашингтоне, что США введут новые пошлины в отношении КНР, если не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Достигнут важный прогресс в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, считает китайская делегация, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / Jason Lee/Pool
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"В ходе последнего раунда торговых переговоров США и КНР удалось добиться "важного прогресса" для нынешнего этапа, переговорщики с обеих сторон провели честные, предметные и плодотворные обсуждения по ключевым вопросам, включая торговый баланс", — говорится в сообщении министерства коммерции Китая.

В ведомстве отмечают, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

"Создание рынка с честной конкуренцией соответствует основному направлению китайской политики реформ и открытости, китайская сторона будет конструктивно реагировать на аспекты, представляющие обеспокоенность для США", — указывается в заявлении по итогам переговоров.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

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