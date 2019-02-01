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Кейптаун, Южная Африка

Ученые обнаружили затерянный мегаполис в Южной Африке

© AP Photo. Bram Janssen
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Открытие сделали, используя технологию LIDAR, позволяющую создавать трехмерную картину пространства при помощи активных оптических систем.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Южноафриканские ученые установили, что скопление каменных хижин на окраине Йоханнесбурга - остатки крупного и процветающего мегаполиса, потерянного для истории на 200 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Science Alert.

С помощью технологии LIDAR был раскрыт истинный облик поселения: настоящий мегаполис с сотнями домохозяйств и разветвленной торговой сетью.

Ученые считают, что в городе Квененг проживал народ тсвана, и, судя по наличию 800 дворов, население его составляло не менее десяти тысяч человек.

Согласно расчетам, Квененг существовал с XV века, в XIX веке жители покинули поселение. Площадь города составляла около 20 квадратных километров, при этом в его центре находились два крупных огороженных участка для скота.

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