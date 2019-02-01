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Google выплатил Роскомнадзору 500 тысяч рублей

© AFP 2018 / Loic Venance
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Роскомнадзор 11 декабря 2018 года оштрафовал компанию за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Компания Google выплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Поисковая система Google
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"Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет", — сказал Ампелонский.

С 1 октября 2018 года в РФ в силу вступил закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру. После вынесения штрафа у Google было десять дней на обжалование.

В отношении Google Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело 26 ноября 2018 года.

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