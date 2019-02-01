Российский робот прошел подготовку в космонавты

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Человекоподобный робот SAR-401 прошел испытания в Центре подготовки космонавтов на тренажерах для имитации выхода космонавтов в открытый космос и передвижения на других планетах в скафандре, сообщает РИА Новости.

"На базе ЦПК с этим роботом было проведено уже несколько испытаний. В частности, на тренажере "Выход-2", - сказал старший научный сотрудник ЦПК Юрий Чеботарев.

SAR-401 - робот, на основе которого впоследствии Фондом перспективных исследований был создан робот "Федор".

Ранее сообщалось, что один или два "Федора" могут в 2019 году отправиться на Международную космическую станцию. Также сообщалось, что "Федор" станет первым пассажиром нового российского космического корабля "Федерация".