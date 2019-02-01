Суд отказал в ограничении для Вышинского сроков ознакомления с делом

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Херсонский городской суд отказал прокуратуре в ограничении для руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сроков ознакомления с материалами дела, сообщает РИА Новости.

"Суд отказал в удовлетворении (ходатайства прокуратуры)", — сказал его адвокат Андрей Доманский.

Сейчас сроки ознакомления с делом не установлены. По данным защиты, в деле Вышинского 31 том — 25 основных и шесть технических, на сегодняшний день журналист ознакомился с 15 томами.

© Sputnik / Стрингер Жалобу Вышинского о незаконности продления ареста не удовлетворили

Ранее городской суд Херсона продлил ‪до 16 февраля‬ срок содержания Вышинского под стражей.

Кроме того, в Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом. Рассмотрение этой жалобы назначено ‪на 20 марта‬, ожидается, что Вышинский будет доставлен в Киев для участия в заседании.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.