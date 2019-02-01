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Instagram увидел в посте Симоньян угрозу безопасности и удалил его

© Sputnik / Алексей Куденко
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Ранее Симоньян опубликовала пост с призывом помочь собрать деньги на реабилитацию Мусы Умаханова, который в 2016 году участвовал в боях за донецкий аэропорт на стороне ДНР.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Instagram удалил пост главного редактора RT и МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян с призывом помочь раненному в Донбассе ополченцу из-за нарушения правил сообщества, об этом написала сама Симоньян в своем Telegram.

Судя по объяснениям в уведомлении, публикация была удалена из-за нарушения правил сообщества. Кроме того, было выдано предупреждение, что в случае нарушения правил вновь, аккаунт может быть даже заблокирован.

"Instagram удалил мой пост о нашем проекте "Дальше Действовать Будем Мы" и о сборе на лечение ополченца. Единственным объяснением от Instagram было вот это: "Мы хотим, чтобы Instagram был безопасным для всех". Забыли добавить: "кроме тех, кто нам не нравится", - говорится в Telegram-канале Симоньян.

В удаленном посте Симоньян просила помочь собрать деньги на реабилитацию Мусы Умаханова, который в 2016 году участвовал в боях за донецкий аэропорт на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Отмечалось, что во время наступления украинской армии мужчина получил огнестрельное ранение, и у него парализовало половину тела.

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