На Украине рассказали, какой ущерб нанес стране инцидент в Керченском проливе

Росморречфлот в конце декабря сообщал, что суда не стали реже заходить в порты Украины через Керченский пролив после инцидента в ноябре.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Ущерб в объеме порядка десяти миллиардов гривен (360 миллионов долларов) нанесен морской отрасли Украины из-за ситуации в Керченском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

© Sputnik / Владимир Федоренко Резолюцию по ситуации в Керченском проливе приняли в ПАСЕ

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке десять миллиардов гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион", - заявил Омелян в интервью украинскому агентству УНИАН, опубликованном в пятницу.

Министр также сообщил, что в настоящее время в связи со сложившейся ситуацией и во избежание убытков судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - сказал Омелян.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.