Российские военные уничтожили десант условного противника в горах Абхазии

Всего в плановом тактическом учении принимают участие около одной тысячи военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной техники.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Мотострелки российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили высадившийся в тылу десант условного противника во время двустороннего ротного тактического учения в Абхазии, сообщает начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

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Спецгруппа, следуя замыслу учения, на вертолетах тайно была доставлена к главному командному пункту на горном полигоне "Цабал". В роли штурмотряда "противника" выступали военнослужащие противостоящей ротной тактической группы соединения. "Противник" совершил диверсию и захватил важные документы.

Мотострелки ЮВО на бронетранспортерах БТР-82АМ блокировали условного противника, подошедшие в помощь танки Т-72Б3 уничтожили десант огнем из крупнокалиберных орудий бронемашин.

В учениях две ротные тактические группы действовали друг против друга, командиры решали учебно-боевые задачи, находя нестандартные решения и нешаблонные тактические действия.