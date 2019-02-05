Шойгу анонсировал разработку нового вооружения в ответ на выход США из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео на минувшей неделе заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в ДРСМД, а через полгода окончательно выйдут из договора.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости разработки в 2019–2020 годах наземного варианта комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, сообщает РИА Новости.

В эти же сроки должна уложиться разработка наземного комплекса с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

© Sputnik / Владислав Сергиенко МИД России: развал ДРСМД будет иметь тяжелые последствия

"Генеральный штаб представил верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", — сказал Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Эти меры реализуются в связи с тем, что со 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом США активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений, добавил Шойгу.

"В связи с этим президент России поставил перед Министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", — сказал Шойгу.

Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео на минувшей неделе заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в ДРСМД, а через полгода окончательно выйдут из договора, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор".

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли.