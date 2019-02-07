Украина изменила Конституцию, чтобы вступить в ЕС и НАТО

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Верховная Рада окончательно утвердила изменения в конституцию Украины, которым закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО, сообщает РИА Новости.
Решение об изменениях в Конституцию было поддержано на заседании в четверг 334 парламентариями при необходимом минимуме в 300 голосов.
Согласно Конституции, закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Поправки в Конституцию предложил внести президент Украины Петр Порошенко, чтобы "зафиксировать выбор Украины и ее место как члена европейской семьи".
Президент Украины заявлял, что Киев подаст в 2024 году заявку на вступление в ЕС. Между тем посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель отмечал, что Киеву не стоит рассчитывать на быстрое вступление в Евросоюз и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.