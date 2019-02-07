Премьер-министр Абхазии подвел итоги визита в Турцию

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подвел итоги визита в Турцию в четверг 7 февраля.

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"Во время празднования 25-летия Победы, представители нашей диаспоры из Турции пригласили президента приехать на закладку фундамента культурного центра в городе Адапазары. Глава государства поручил мне поехать на это мероприятие", - добавил он.

Сначала премьер-министр полетел в Стамбул, где на встрече с главой правительства Абхазии собралось свыше двухсот абхазских соотечественников, в том числе представители Стамбульского абхазского совета старейшин, Федерации абхазских культурных центров в Турции, абхазские студенты турецких учебных заведений.

"Я коротко рассказал о ситуации в Абхазии, о наших планах. Было очень много вопросов, многие говорили о том, что очень проблематична поездка наших соотечественников из Турции в Абхазию. Действительно, есть серьезные трудности, связанные со стоимостью перелета", - говорит Бганба.

Одна только виза стоит 220 долларов, а билеты на самолет от Стамбула до Сочи очень дорогие, отметил он.

"Даже легче полететь сначала из Стамбула в Москву и оттуда в Сочи. Кроме того, имея даже абхазский паспорт (в этом случае виза не нужна – ред.), они должны обязательно отметиться в миграционной службе в России. Но самолеты обычно прилетают под утро, в 3-4 часа, естественно, в тот момент они не смогут этого сделать", - сказал премьер-министр.

Подобные трудности не позволяют большому количеству соотечественников приезжать в Абхазию, подчеркнул он.

"Мы со своей стороны будем говорить с российскими коллегами и попытаемся какие-то вопросы решить, хотя понимаю, что это делается не специально для наших соотечественников, это российские законы, которые распространяются на иностранцев", - подчеркнул Валерий Бганба.

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Абхазская сторона будет обращаться к российской стороне с просьбой предоставлять послабления для абхазских соотечественников в аэропорту и на границе.

На второй день визита премьер-министр посетил Адапазары (город, где живет свыше 80 тысяч абхазов – ред.), где будет строиться абхазский культурный центр. Там премьер-министр принял участие в церемонии закладки фундамента нового здания Абхазского культурного центра.

"В центре будут созданы условия для того, чтобы его посетители имели информацию об Абхазии, будет создан музей, организованы различные кружки. Также люди смогут изучать абхазский язык, национальные песни, танцы", - отметил он.

© Foto / Кабинет министров РА Итоги поездки в Турцию

Строительство культурного центра планируется завершить ко Дню Победы и Независимости Абхазии 30 сентября этого года.

"Наши соотечественники пытаются там сделать все для того, чтобы духовно и физически быть ближе к народу Абхазии. Они будут строить культурный центр за счет сбора денег, было бы хорошо, если бы наши организации смогли чем-то помочь в этом вопросе", - подчеркнул Бганба.

В ходе поездки в Турцию обсуждались вопросы, связанные с репатриацией, сообщил премьер-министр.

"Диаспора ставила, к примеру, вопросы паспортизации и просто поездок. Они говорят, что если будет послабление в поездках, то в год Абхазию могут посещать 15-20 тысяч людей", - сказал он.

Если будет такой большой поток, это будет укреплять любовь к стране, в которой выросли их предки, и желание остаться в Абхазии.