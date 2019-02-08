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Секретари советов безопасности Российской Федерации и Республики Абхазия Николай Патрушев и Мухамед Килба в ходе встречи в Москве

Россия и Абхазия подписали план сотрудничества Советов безопасности

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Встреча секретарей Совбезов двух стран состоялась в Москве в пятницу 8 февраля.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба и его российский коллега Николай Патрушев на встрече в Москве подписали план сотрудничества между ведомствами на 2019-2020 годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.

Флаги Абхазии и России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Межгосударственные отношения России и Абхазии

"Секретари Советов безопасности Российской Федерации и Республики Абхазия Николай Патрушев и Мухамед Килба в ходе встречи в Москве обсудили вопросы стабильности в регионе и подписали план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности на 2019-2020 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече также принял участие заместитель генпрокурора Абхазии Эшсоу Какалия.

План сотрудничества предусматривает взаимодействие военных и правоохранительных ведомств и спецслужб, а также продолжение консультаций между министерствами и ведомствами двух стран по вопросам реализации Договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, обмен информацией по основным направлениям сотрудничества.

В сентябре 2008 года между Абхазией и Россией были установлены дипломатические отношения. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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