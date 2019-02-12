Россия и Китай бросают вызов США в космосе, заявили в Вашингтоне

Улучшение космического потенциала России, Китая, Ирана и КНДР станет "угрозой" для возможностей США, уверены в Вашингтоне.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Разведывательное управление министерства обороны США распространило доклад, в котором определяет Россию как угрозу для США в космосе.

По данным РИА Новости, среди стран, которые развивают космический потенциал и тем самым "бросают вызов" США, названы Россия, Китай, а также Иран и КНДР.

Отмечается, что космическая сфера важна для военных доктрин России и Китая. Обе страны развили космические подразделения, включая космическую разведку, а также могут находить спутников вероятного противника в космосе, говорится в докладе.

Как утверждается в докладе, у США по-прежнему есть преимущество в космической сфере, но дальнейшее улучшение возможностей названных стран может стать "угрозой" космическому потенциалу США.