23:27 13 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.68
  • EUR74.39
Поиск

Россия и Китай бросают вызов США в космосе, заявили в Вашингтоне

© Foto/ Twitter/Alexander Gerst
Новости
Получить короткую ссылку
94 0 0

Улучшение космического потенциала России, Китая, Ирана и КНДР станет "угрозой" для возможностей США, уверены в Вашингтоне.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Разведывательное управление министерства обороны США распространило доклад, в котором определяет Россию как угрозу для США в космосе.

Космос
CC0
Все выше и выше: космос может стать местом начала третье мировой войны

По данным РИА Новости, среди стран, которые развивают космический потенциал и тем самым "бросают вызов" США, названы Россия, Китай, а также Иран и КНДР.

Отмечается, что космическая сфера важна для военных доктрин России и Китая. Обе страны развили космические подразделения, включая космическую разведку, а также могут находить спутников вероятного противника в космосе, говорится в докладе.

Как утверждается в докладе, у США по-прежнему есть преимущество в космической сфере, но дальнейшее улучшение возможностей названных стран может стать "угрозой" космическому потенциалу США.

По теме

Путь в космос: с чего начиналось освоение
Шпаклеров: самые необходимые лекарства от рака и СПИДа создаются в космосе
Просто космос: частный космодром планируют построить в России
Теги:
КНДР, Иран, космос, Китай, Россия, США, Вашингтон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вид, открывающийся на Сухум с фуникулера
Февраль. Сравнить и плакать: немного о погоде в Москве и Сухуме
Сочетание несочетаемого: флорист рассказала, как выбрать букет ко Дню влюбленных
Все о производстве наркотиков в Афганистане

Соцсети

Sputnikabkhazia