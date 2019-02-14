Деривационный туннель ИнгурГЭС планируют отремонтировать в 2020 году

Последний раз туннель ремонтировали 13 лет назад, в настоящее время проводится тендер на проведение работ.

ЗУГДИДИ, 14 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт деривационного туннеля ИнгурГЭС, который находится в аварийном состоянии, планируют провести в 2020 году, рассказал абхазским журналистам председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония в четверг 14 февраля.

"Эти работы мы планируем провести в 2020 году. Тогда работу ИнгурГЭС придется остановить на три-четыре месяца, так как деривационный туннель, через который подается вода от водохранилища к турбинам, в аварийном состоянии", - сообщил Мебония.

© Sputnik / Томас Тхайцук ИнгурГЭС может остановиться в марте 2019 года

Для того чтобы проверить состояние этого туннеля, гидроэлектростанция была остановлена в 2017 на десять дней, тогда были определены поврежденные участки.

По словам Мебония, средства на ремонт есть, и сейчас для компаний проводится тендер на проведение работ.

"Возможно, что-то произойдет, и мы не успеем провести эти работы в 2020 году, но 2021 год - это крайний срок. Тянуть больше нельзя. По проекту рекомендуется каждые пять лет останавливать станцию и проверять состояние туннеля. С последнего ремонта прошло почти 13 лет", - сказал Мебония.

Председатель правления подчеркнул, что если случится аварийная остановка ГЭС, то это приведет к обесточиванию Абхазии на длительное время.

© Sputnik / Томас Тхайцук Девиационный тоннель

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.