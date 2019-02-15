Жители Абхазии пытались незаконно перевезти металлолом через границу с Россией

Правонарушители объяснили, что везли товар в Россию для сбыта и с правилами перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза не были знакомы.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Двух жителей Абхазии остановили с разницей во времени в два часа на таможенном посту МАПП "Адлер" Сочинской таможни за незаконный перевоз через границу металлолома 13 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Сотрудники таможни обратили внимание на проходившего пешеходную часть поста гражданина с тяжелой спортивной сумкой, в которой после досмотра обнаружили скрученный металл разного цвета (медный, бронзовый, черный) различной формы и размеров.

Через два часа на автомобильной части поста МАПП "Адлер" сочинские таможенники остановили еще одного гражданина, который на велосипеде в двух больших пакетах пытался перевезти предметы из металла серебристого цвета.

Суммарно общий вес незаконно перевозимого металла составил 31,5 килограммов.

© Сайт ФТС Южное таможенное управление Незаконно перевозимый через российско-абхазскую границу металлолом

Как объяснил и.о. начальника поста МАПП "Адлер" Владимир Бондаренко, товары, перемещаемые через российско-абхазскую границу для коммерческих целей, подлежат обязательному письменному декларированию. Граждане, не декларирующие товар в установленном порядке, совершают административное правонарушение.

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Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), проводится административное расследование.