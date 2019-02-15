Жители Абхазии пытались незаконно перевезти металлолом через границу с Россией

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Двух жителей Абхазии остановили с разницей во времени в два часа на таможенном посту МАПП "Адлер" Сочинской таможни за незаконный перевоз через границу металлолома 13 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Сотрудники таможни обратили внимание на проходившего пешеходную часть поста гражданина с тяжелой спортивной сумкой, в которой после досмотра обнаружили скрученный металл разного цвета (медный, бронзовый, черный) различной формы и размеров.
Через два часа на автомобильной части поста МАПП "Адлер" сочинские таможенники остановили еще одного гражданина, который на велосипеде в двух больших пакетах пытался перевезти предметы из металла серебристого цвета.
Суммарно общий вес незаконно перевозимого металла составил 31,5 килограммов.
Как объяснил и.о. начальника поста МАПП "Адлер" Владимир Бондаренко, товары, перемещаемые через российско-абхазскую границу для коммерческих целей, подлежат обязательному письменному декларированию. Граждане, не декларирующие товар в установленном порядке, совершают административное правонарушение.
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Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), проводится административное расследование.