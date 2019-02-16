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Facebook составил черный список опасных пользователей и следит за ними

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
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Накануне газета Washington Post сообщила, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) и компания Facebook ведут переговоры о согласовании многомиллиардного штрафа за утечку личных данных пользователей социальной сети.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Компания Facebook составила список людей, которые могут представлять угрозу для нее и ее сотрудников, пишет портал 360 со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Логотипы Facebook и Twitter
© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
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Кроме того, Facebook не скрывает, что отслеживает геолокацию "опасных" пользователей, однако подчеркивает, что отслеживание осуществляется только в крайних случаях.

О данном факте стало известно после того, как один из пользователей социальной сети опубликовал у себя на странице запись, в которой написал: "Завтра вы все заплатите".

Издание пишет, что служба безопасности Facebook установила, что мужчина находится в том же городе, что и один из офисов компании, и обратилась в правоохранительные органы.

Также у Facebook есть черный список агрессивно настроенных людей, который включает несколько сотен имен и ведется более десяти лет и носит название "Be on lookout" ("Под наблюдением"). Указанные там люди были замечены в публикации угроз в адрес компании и отправке провокационных писем.

Накануне газета Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника сообщила, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) и компания Facebook ведут переговоры о согласовании многомиллиардного штрафа за утечку личных данных пользователей социальной сети.

Facebook также обвиняется в нарушении соглашения 2011 года, по которому обязуется уведомлять пользователей и спрашивать их разрешение на передачу их данных сторонним приложениям. Facebook неоднократно обвиняли в нарушении этого условия, однако компания отрицает данные обвинения.

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Теги:
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