Путин: Россия не заинтересована в конфронтации с США

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Российский лидер заявил, что политику США вряд ли можно назвать дружественной, они продолжают антироссийские акции, вводят незаконные санкции, своими действиями демонтируя нормы международного права, сообщает РИА Новости.

"Россию называют чуть ли не главной угрозой США. Скажу прямо — это неправда. Россия хочет иметь полноценные равноправные и дружественные отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, значит, оборонительный характер", - подчеркнул глава государства.

В международной политике надо находить развязки, а не диктовать условия, также отметил президент.

"Выстраивать отношения с нами — значит находить совместные развязки, причем в самых сложных вопросах, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общим для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми", — сказал он.

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Путин также расскал, что Соединенные Штаты Америки должны были честно обосновать свой выход из ДРСМД, вместо этого они сами нарушают договор, а затем мобилизуют своих "сателлитов", которые американцам "подхрюкивают".

"Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли — все. В открытую, по-честному", — сказал Путин.

Он отметил, что с момента заключения договора в 1987 году в мире произошли серьезные изменения: многие страны продолжили развивать ракеты малой и средней дальности, а Россия и США - нет, они добровольно ограничили себя в этом. Как отметил президент, Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем "ищет оправдания и назначает виновных".

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.