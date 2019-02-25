Лавров высказался о ситуации с RT и Sputnik во Франции

В ноябре 2018-го во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе российско-вьетнамской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал ситуацию с работой Sputnik и RT во Франции, отметив, что Париж создал собственные представления о деятельности СМИ, пишет РИА Новости.

Глава МИД заявил, что регулирование СМИ должно быть основано на универсальных принципах, принципах международного права, а эти принципы во Франции подменяют "узко понимаемыми, в узком кругу выработанными правилами".

"Вот, те же самые "фейк-ньюз"… Франция взяла, создала себе закон, который фильтрует, извиняюсь за грубое слово, базар в медиа-пространстве с точки зрения Франции, как ей хочется", — отметил министр.

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По его словам, по-прежнему RT, Sputnik нерукопожатны, "никуда их не пускают — ни в Елисейский дворец, ни на какие-то специальные мероприятия".

"И когда мы обращаемся к французам, они говорят: все правильно, это не средства массовой информации, это инструменты пропаганды", — сказал глава МИД РФ.

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. С избранием президентом Франции Эммануэля Макрона МИД страны не продлил аккредитацию Sputnik France и RT, несмотря на обращения.

В ноябре 2018 во Франции был принят пакет законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны. Законодательные акты наделяют французский высший совет по аудио и визуальным средствам полномочиями в период от трех месяцев, предшествующих национальным выборам, принимать решение о приостановке работы СМИ, распространяющих фейковые новости.