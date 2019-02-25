Путин дал поручения по проработке изменений в сфере безналичных расчетов

Доклад по реализации поручений президента в сфере безналичных расчетов должен быть представлен до 30 апреля. Ответственными назначены глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству до 30 апреля 2019 года проработать возможность расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также представить предложения по снижению комиссий при безналичном переводе денежных средств, пишет РИА Новости.

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Поручения, данные Путиным по итогам форума "Деловой России", который состоялся 6 февраля, опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

"Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения... о возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также о механизмах обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг; [...] о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт", - отмечается в списке поручений.

На пленарном заседании форума президенту предложили разрешить бизнесу рассчитываться онлайн так же, как это делают физлица, чтобы сделать платежи быстрыми и удобными, а саму систему расчетов между бизнесом более прозрачной, четкой и оперативной.

ЦБ в конце января запустил для физлиц систему быстрых платежей, которая позволит россиянам быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона. Ожидается, что для всех клиентов она будет полностью доступна с 28 февраля.

В ЦБ также заявляли, что в начале в системе быстрых платежей будут доступны переводы между физлицами, в дальнейшем - переводы от физлиц юрлицам, а на более поздних этапах развития платформы доступ к ней получат и юрлица.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов еще в июне прошлого года говорил, что Банк России подумает о преодолении "рабства ликвидности" в сфере банковских переводов, чтобы тарифная политика в отношении переводов внутри банка и за его пределы была одинаковой. Глава Сбербанка Герман Греф в январе заявил, что крупнейший российский банк принял решение постепенно снижать комиссии за переводы внутри банка, но разово отменять их не намерен.