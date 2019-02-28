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Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил, что готов помочь КНДР стать экономической державой

© AFP 2019 / MANDEL NGAN
Новости
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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита. Всего в четверг на переговоры отводится более пяти часов.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп пообещал помочь КНДР стать "мощной экономической державой", сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам. 27 февраля 2019
© REUTERS / LEAH MILLIS
Трамп о переговорах Ким Чен Ыном: "великолепная встреча"

"Я готов с этим помочь (стать мощной экономической державой — ред.)", — сказал американский президент на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отметив, что "это будет что-то особенное".

Ранее президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в среду, которые в общей сложности продлились около 2,5 часа. Трамп на встрече заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, отметив, что США могут помочь его реализовать. Ким Чен Ын в свою очередь выразил уверенность, что они "достигнут замечательных результатов, которых ждут все люди". По итогам, президент США сообщил, что встречи были "отличные", и у них состоялся "очень хороший диалог".

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