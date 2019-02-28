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Самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon, архивное фото

Американские самолеты-разведчики были замечены вдоль Черноморского побережья

CC BY-SA 2.0 / Flickr/Tomasz Dunn
Новости
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В последнее время иностранные самолеты-разведчики, в частности американские, стали все чаще появляться у российских границ.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint провели разведку у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового ресурса Planeradar.

Как сообщается, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы, пролетел воздушное пространство Болгарии и приступил к изучению Черноморского побережья России к западу от Крыма.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британский авиабазы, а спустя несколько часов провел разведывательный полет у границы Калининградской области.

Всего за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.



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