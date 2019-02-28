Американские самолеты-разведчики были замечены вдоль Черноморского побережья

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint провели разведку у российских границ на Балтике и вдоль Черноморского побережья, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового ресурса Planeradar.
Как сообщается, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы, пролетел воздушное пространство Болгарии и приступил к изучению Черноморского побережья России к западу от Крыма.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британский авиабазы, а спустя несколько часов провел разведывательный полет у границы Калининградской области.
11:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 февраля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸(OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14845 , взлетел с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN).#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/TS3yFNO150
Всего за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.