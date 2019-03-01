Цифровой контроль: в России вступила в силу новая маркировка сигарет

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для повышения прозрачности рынка и сокращения доли контрафакта.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступила в силу в России с 1 марта, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Даничев Утвержден новый список товаров, подлежащих маркировке в России

Массово продукция с цифровым кодом начнет появляться на прилавках лишь после 1 июля.

На каждую упаковку сигарет будет нанесен цифровой Data Matrix код, похожий на QR-код, который будет содержать информацию о производителе и движении товара от завода до магазина.

Каждый покупатель сможет проверить сигареты на подлинность, просто отсканировав код через специальное мобильное приложение.

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В июле 2019 года начнется обязательная маркировка обуви, в декабре — духов, фотоаппаратов, шин и ряда товаров легкой промышленности: пальто, плащей, курток, постельного и столового белья.